Наемник из Грузии предстанет перед судом за участие в боях против ВС России

В ДНР наемника из Грузии осудят за участие в боях на стороне Украины

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Грузии Эльнура Эйбова, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Укрины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Иностранец заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным ведомства, в марте 2022 года Эйбов прибыл в пункт постоянной дислокации Грузинского национального легиона на Украине. Там его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. Он прошел военную подготовку по обращению с боевым оружием, а также прошел обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимых для участия в вооруженном конфликте. До ноября 2024 года мужчина участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовиков ДНР и военнослужащих Вооруженных сил России в качестве наемника.

Уточняется, что за это он получил более 2,5 миллиона рублей.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника.

