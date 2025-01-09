Назван снижающий продолжительность жизни фактор

Минздрав Башкортостана: Сидячий образ жизни повышает риск развития рака

Недостаток физической активности — один из факторов, существенно снижающих продолжительность жизни, предупредили специалисты Министерства здравоохранения Башкортостана. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Эксперты посоветовали уделять умеренным физическим нагрузкам минимум 150 минут в неделю и 75 минут — интенсивным. Они объяснили, что у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, риск ранней смертности повышается на 33 процента по сравнению с теми, кто регулярно занимается спортом. Также недостаток физической активности врачи назвали одной из причин развития рака.

По словам специалистов Минздрава, занятия спортом — это профилактика старения, депрессии и преждевременного ухода из жизни.

Ранее терапевт Ирина Баранова назвала неочевидную причину развития депрессии и раннего старения. По ее словам, так негативно на организм воздействует алкоголь.

