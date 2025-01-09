Названа дата запуска АЭС в Челябинской области

Первый энергоблок атомной электростанции в Челябинской области запустят в 2038-м

Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) в поселке Метлино Челябинской области запустят в 2038 году. Об этом со ссылкой на подписанную премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральную схему размещения объектов электроэнергетики сообщает РИА Новости.

Южноуральская АЭС в Озерском городском округе будет оснащена одним энергоблоком и реактором на быстрых нейтронах. Ее установленная мощность составит 1255 мегаватт.

Дату запуска назвали в размещенном на сайте правительства РФ документе. Она зафиксирована в пункте «Перечень планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций на 2037-2042 годы». Согласно тексту, второй энергоблок планируют построить до 2042 года.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев отметил, что российская энергетика слишком долго была недофинансирована, так что резервы, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны.

До 2030 года власти собираются потратить на решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке и в юго-восточной части Сибири более триллиона рублей. Проблема с энергоснабжением региона приняла наиболее серьезный характер. Не исключено, что в ближайшие годы вместо продажи электроэнергии в Китай по действующему контракту потребуется ее импорт, потому что мощности изнашиваются слишком быстро.