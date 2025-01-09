Новую индексацию пенсий связали с возможностями бюджета

Экономист Колташов связал февральскую индексацию пенсий с возможностями бюджета

В связи со значительным выходом инфляции в России в 2024 году за пределы прогноза в 7,3 процента правительство в феврале может дополнительно повысить страховые пенсии, однако размер новой индексации связан с возможностями бюджета. Об этом в комментарии «Комсомольской правде» рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Именно правительство скажет: инфляция оказалась такой-то и бюджетные возможности позволяют нам такую-то индексацию», — указал он.

С 1 января пенсии выросли на 7,3 процента в соответствии с осенним прогнозом роста цен, но по итогам года инфляция приблизится к десяти процентам. При этом законодательство требует повышать выплаты на уровень не ниже официальной инфляции.

Средняя страховая пенсия по старости в настоящее время составляет 24 059,12 рубля. Социальные пенсии с апреля увеличатся на 14,75 процента, так что их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.

Летом прошлого года россияне называли в качестве достойного размере пенсии в два раза большую сумму — почти 50 тысяч рублей.