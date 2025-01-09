Объекты украинской ПВО обнаружены в Курской области

Объекты украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) выявили на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Средства ПВО были выявлены многоцелевыми истребителями Су-35. На опубликованных кадрах был продемонстрирован один из боевых вылетов.
Бои на территории приграничного региона ведутся с начала августа. По данным Минобороны России, за это время противник потерял свыше 50 тысяч человек.
9 января появились данные о боях, начавшихся в Судже – административном центре одного из приграничных районов Курской области. Позже эти сведения были опровергнуты.