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17:18, 9 января 2025Россия

Объекты украинской ПВО обнаружены в Курской области

РИА Новости: Объекты украинской ПВО выявили на территории Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Объекты украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) выявили на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Средства ПВО были выявлены многоцелевыми истребителями Су-35. На опубликованных кадрах был продемонстрирован один из боевых вылетов.

Бои на территории приграничного региона ведутся с начала августа. По данным Минобороны России, за это время противник потерял свыше 50 тысяч человек.

9 января появились данные о боях, начавшихся в Судже – административном центре одного из приграничных районов Курской области. Позже эти сведения были опровергнуты.

ЖЗЛ
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