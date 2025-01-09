Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма над курской птицефабрикой

Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма над горящей курской птицефабрикой «Куриное царство». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно большое количество серого дыма, высоко поднимающегося над загоревшимся предприятием.

О ЧП на птицефабрике ранее рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн. По предварительным данным, при пожаре пострадал один из сотрудников фирмы.

Чиновник также опроверг появившуюся ранее в сети версию о том, что к возгоранию причастны Вооруженные силы Украины. Он пояснил, что наиболее вероятной версией является возгорание электропроводки.