Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:30, 9 января 2025Россия

Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма над горящей курской птицефабрикой

Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма над курской птицефабрикой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма над горящей курской птицефабрикой «Куриное царство». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно большое количество серого дыма, высоко поднимающегося над загоревшимся предприятием.

О ЧП на птицефабрике ранее рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн. По предварительным данным, при пожаре пострадал один из сотрудников фирмы.

Чиновник также опроверг появившуюся ранее в сети версию о том, что к возгоранию причастны Вооруженные силы Украины. Он пояснил, что наиболее вероятной версией является возгорание электропроводки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Этого явно недостаточно». Путину не понравилось, как власти спасают Черное море от разлива мазута

      40 змеенышей выпали из раздавленной анаконды на трассу и попали на видео

      Пассажир российского самолета заявил о бомбах в ручной клади и напал с ножом на попутчицу

      В Грузии предложили экс-президенту считать себя Гитлером или Муссолини

      Гренландия выразила готовность обсудить сотрудничество с Трампом

      Полина Гагарина похвасталась фигурой в бикини

      Фетисов назвал обязательное условие для возвращения россиян на мировые хоккейные турниры

      Россиянин приревновал любимую к знакомому на новогоднем застолье и заколол его отверткой

      Москалькова сообщила о более полутысячи пропавших в Курской области россиян

      Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма над горящей курской птицефабрикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше