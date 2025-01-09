Пленный рассказал о бросивших своих солдат украинских военных из-за отказа от минирования

Пленный солдат Костюк: ВСУ бросили своих бойцов из-за отказа от минирования

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило своих бойцов из-за отказа от выполнения задания. Об этом рассказал пленный украинский солдат Михаил Костюк в интервью Минобороны России, передает ТАСС.

По словам украинского военного, вместе с другими бойцами его отправили в Сумскую область, где они расположились в заброшенном доме. Солдатам показали, как устанавливать противотанковые мины. Позднее им дали задание осуществить минирование территории.

«Сказали выполнить задание — мы его выполнять отказались. Нам сказали, что отказ не принимается. Когда мы возвращались, был сильный обстрел. Оказалось, что нас кинули и [за нами] не вернулись. Мы не знали, что делать, и сдались», — отметил Костюк.

Пленный боец добавил, что перед отправлением на фронт он не проходил практически никакого обучения. Вместе с тем командиры запугивали мобилизованных украинцев.

Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал, что его включили в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих. После этого его отправили на заведомо невыполнимое задание.