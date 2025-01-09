Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 9 января 2025Россия

В России назвали три проблемы участия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Политолог высказался о заявлениях Трампа об урегулировании конфликта на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политолог Михаил Виноградов назвал три проблемы участия избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Об этом эксперт заявил в интервью «Фонтанке».

По мнению политолога, первая проблема заключается в реальном интересе американской администрации к украинской теме после инаугурации Трампа. «Да, она сейчас в повестке, но последний год Ближний Восток играл в ней более заметную роль, чем российско-украинский конфликт», — отметил Виноградов.

Высказываясь о второй проблеме участия Трампа в урегулировании конфликта, политолог поднял вопрос о том, насколько американский президент «будет последовательным». «Мы помним, что во время первого срока президентства его активность мало чем завершилась. Будь то его отношения с Пекином, с Пхеньяном или переговоры с Москвой. К смене векторов это не приводило», — напомнил он.

Третья проблема, со слов Виноградова, связана с тем, что США намерены вести политику именно принуждения к миру, но вопрос заключается в том, какую сторону будут принуждать к этому — Россию или Украину.

«Если окончание конфликта действительно станет приоритетом, США попробуют максимально ослабить обе стороны и сделать одну из них более уязвимой перед принуждением к миру. Но говорить о полном паритете сложно», — заключил эксперт.

По словам Виноградова, на сегодняшний день сложно говорить о развитии или остановке конфликта в 2025 году, так как прогнозы значительной части экономистов, политологов, социологов не оправдывались.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что дал себе 100 дней на достижение результатов в урегулировании украинского конфликта. Трамп, по его словам, намерен проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев оценил это заявление, отметив, что громкие слова, помимо сомнений в их основательности, объясняются «неспешной жизнью» экономики США и отсутствием перспектив в борьбе с мигрантами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

      Столичные врачи разработали новый метод восстановления слуха

      Вероятность независимости Гренландии после слов Дании оценили

      Стилист Рогов призвал носить задом наперед один предмет одежды

      Мэр европейского города запретил жителям болеть

      Роботы-пылесосы получили руки и ноги

      Российский блогер раскрыл способ сэкономить на покупке авиабилетов

      Варламов посетил Исландию и раскрыл одну особенность страны

      В Подмосковье собаки набросились на мужчину и охранников ЖК

      Экс-министра цифрового развития российского региона арестовали за взятки от IT-компаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше