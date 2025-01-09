В России назвали три проблемы участия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Политолог высказался о заявлениях Трампа об урегулировании конфликта на Украине

Политолог Михаил Виноградов назвал три проблемы участия избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Об этом эксперт заявил в интервью «Фонтанке».

По мнению политолога, первая проблема заключается в реальном интересе американской администрации к украинской теме после инаугурации Трампа. «Да, она сейчас в повестке, но последний год Ближний Восток играл в ней более заметную роль, чем российско-украинский конфликт», — отметил Виноградов.

Высказываясь о второй проблеме участия Трампа в урегулировании конфликта, политолог поднял вопрос о том, насколько американский президент «будет последовательным». «Мы помним, что во время первого срока президентства его активность мало чем завершилась. Будь то его отношения с Пекином, с Пхеньяном или переговоры с Москвой. К смене векторов это не приводило», — напомнил он.

Третья проблема, со слов Виноградова, связана с тем, что США намерены вести политику именно принуждения к миру, но вопрос заключается в том, какую сторону будут принуждать к этому — Россию или Украину.

«Если окончание конфликта действительно станет приоритетом, США попробуют максимально ослабить обе стороны и сделать одну из них более уязвимой перед принуждением к миру. Но говорить о полном паритете сложно», — заключил эксперт.

По словам Виноградова, на сегодняшний день сложно говорить о развитии или остановке конфликта в 2025 году, так как прогнозы значительной части экономистов, политологов, социологов не оправдывались.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что дал себе 100 дней на достижение результатов в урегулировании украинского конфликта. Трамп, по его словам, намерен проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев оценил это заявление, отметив, что громкие слова, помимо сомнений в их основательности, объясняются «неспешной жизнью» экономики США и отсутствием перспектив в борьбе с мигрантами.