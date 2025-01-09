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09:15, 9 января 2025Силовые структуры

После отравления хлором детей в российском регионе закрыли базу отдыха

В Тобольске суд временно закрыл базу отдыха, где дети отравились хлором
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тобольске Тюменской области суд на 90 дней закрыл базу отдыха «Сказка», где 15 детей в возрасте от девяти до 11 лет отравились хлором после посещения бассейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Административное постановление действует с 27 декабря 2024 года. Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований на объекте.

21 декабря 2024 года 15 детей, включая одного ребенка 2024 года рождения, и двух взрослых госпитализировали. Все они отдыхали в «Сказке». Им поставили диагноз «отравление парами хлора». Состояние несовершеннолетних оценивалось как средней тяжести.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

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