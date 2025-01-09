Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории. Что его разозлило?

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил РФ в переписывании истории

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил Россию за решение переименовать Музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в Литературный музей. Литовский лидер обвинил власти Калининградской области в переписывании истории.

Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонасу Донелайтису, — это очередная неприемлемая попытка переписать историю Гитанас Науседа президент Литвы

Само культурное учреждение находится в поселке Чистые Пруды недалеко от границы РФ с Литвой.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Имя литовского поэта сохранили в экспозициях и экскурсиях

О переименовании музея основоположника реалистического направления в литовской литературе Донелайтиса стало известно ранее 9 января. Учреждение является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея (КОИХМ). Новое название оно получило еще в декабре, сообщили в пресс-службе КОИХМ, отметив, что это единственный литературный музей в регионе.

При этом там уточнили, что в работе самого музея никаких изменений не произошло.

Имя литовского поэта сохранено и в экспозициях, и в экскурсиях о нем рассказывают. Мы стараемся только развивать музей. Это в наших же интересах представитель КОИХМ

Представитель музея также добавил, что название объекта культурного наследия регионального значения, в котором расположен музей, осталось прежним — «Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса».

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Ранее прибалтийские страны уже обвиняли Россию в переписывании истории

Несколько лет назад главы внешнеполитических ведомств США, Литвы, Латвии и Эстонии выпустили совместное заявление, в котором также обвинили Россию в попытках переписать историю. Речь шла о вводе советских войск и присоединении Литвы, Латвии и Эстонии к СССР. Там указывалось, что между Таллином и Вашингтоном налажены отличные отношения, в то время как Москва «продолжает систематические попытки извратить» ряд исторических событий.

«Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году», — было сказано в совместном заявлении.