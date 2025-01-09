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00:52, 9 января 2025Бывший СССР

Раскрыто число пропавших без вести с начала 2024 года украинцев

«Страна.ua»: 30 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести с начала 2024 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Около тридцати тысяч украинцев считаются пропавшими без вести с начала 2024 года. Об этом сообщил комиссар Украины по делам пропавших без вести Артур Добросердов, его слова приводит «Страна.ua».

Сколько военнослужащих получили такой статус — он не уточнил. Добросердов отметил, что в общей сложности в украинском реестре пропавших без вести числится 71 тысяча человек.

«Раз в месяц мы сводим статистику пропавших без вести по регионам — по месту регистрации пропавшего без вести лица. По данным по состоянию на конец декабря 2024 года, на первом месте Донецкая, далее — Днепропетровская и Харьковская области», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих.

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