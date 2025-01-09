Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:20, 9 января 2025Наука и техника

Роботы-пылесосы получили руки и ноги

Dreame и Roborock представили роботов-пылесосов с руками и ногами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: The Verge

Китайские компании начали выпускать пылесосы, оснащенные роботизированными конечностями — руками и ногами. На это обратило внимание издание The Verge.

Журналисты заметили, что подобные модели на выставке CES 2025 представили компании Roborock и Dreame. Так, устройство Roborock Saros Z70 имеет выдвигаемую руку, которая позволяет убирать или отдвигать в сторону с пути пылесоса мелкие предметы — например, носки или обувь.

По словам авторов, Dreame отреагировала на релиз конкурента анонсом робота X50 Ultra. Девайс получил похожий роботизированный манипулятор, с которым может перемещать предметы весом до 500 граммов. В компании рассказали, что в ручном режиме пылесос способен поднимать обувь и переносить ее в указанное пользователем место в помещении.

Также аппарат Dreame получил «ноги» — пару специальных домкратов, которые могут приподнимать переднюю часть корпуса робота. С помощью этой функции устройство может пересекать ступеньки и пороги высотой до 6 сантиметров.

В Roborock и Dreame не стали раскрывать стоимость новых роботов. В компаниях отметили, что модели появятся в продаже позже в 2025 году.

В конце декабря источники издания The Information заявили, что американская компания OpenAI задумалась о разработке человекоподобного робота. Ранее создатель чат-бота ChatGPT инвестировал в несколько стартапов в сфере робототехники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали расследование авиакатастрофы под Актау

      Американцы лишились привилегий из-за отказа платить WADA

      В Кремле ответили на вопрос об оскорблении членом ОП Алиева

      В России спрогнозировали резкое удорожание одной категории вин

      Россиянам раскрыли способы избавиться от усталости после новогодних праздников

      В России рассказали о военной обстановке в Курской области

      Россиян предупредили о повышении пенсий с 1 февраля

      Премьеру Бельгии прислали письма с токсичным порошком

      Вероятность независимости Гренландии после слов Дании оценили

      Стилист Рогов призвал носить задом наперед один предмет одежды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше