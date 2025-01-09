Роботы-пылесосы получили руки и ноги

Dreame и Roborock представили роботов-пылесосов с руками и ногами

Китайские компании начали выпускать пылесосы, оснащенные роботизированными конечностями — руками и ногами. На это обратило внимание издание The Verge.

Журналисты заметили, что подобные модели на выставке CES 2025 представили компании Roborock и Dreame. Так, устройство Roborock Saros Z70 имеет выдвигаемую руку, которая позволяет убирать или отдвигать в сторону с пути пылесоса мелкие предметы — например, носки или обувь.

По словам авторов, Dreame отреагировала на релиз конкурента анонсом робота X50 Ultra. Девайс получил похожий роботизированный манипулятор, с которым может перемещать предметы весом до 500 граммов. В компании рассказали, что в ручном режиме пылесос способен поднимать обувь и переносить ее в указанное пользователем место в помещении.

Также аппарат Dreame получил «ноги» — пару специальных домкратов, которые могут приподнимать переднюю часть корпуса робота. С помощью этой функции устройство может пересекать ступеньки и пороги высотой до 6 сантиметров.

В Roborock и Dreame не стали раскрывать стоимость новых роботов. В компаниях отметили, что модели появятся в продаже позже в 2025 году.

В конце декабря источники издания The Information заявили, что американская компания OpenAI задумалась о разработке человекоподобного робота. Ранее создатель чат-бота ChatGPT инвестировал в несколько стартапов в сфере робототехники.