Россиянам предложили чаще есть морепродукты и шпинат

Офтальмохирург Светлаков: морепродукты содержат полезный для глаз витамин Е

Здоровье глаз зависит не только от регулярных проверок у офтальмолога, но и от правильного питания, рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков. Советы по коррекции питания для сохранения остроты зрения он дал «Ленте.ру».

Светлаков заявил, что для здоровья глаз необходимы витамины А, Е и К, а также витамины группы В. Получить их можно не только из БАДов, но и продуктов питания. Например, авокадо содержит витамины А и С, цельнозерновой хлеб — витамины В, а морепродукты — омега-3 жирные кислоты и витамин Е, полезные для поддержания здоровья сетчатки и хрусталика глаза. Также он предложил россиянам чаще есть богатую витамином Е чернику.

«Укрепляющий сетчатку глаза лютеин входит в состав авокадо и шпината, а морковь содержит большое количество бета-каротина, который в организме превращается в витамин А, отвечающий за яркость ночного видения», — рассказал Светлаков.

Ранее офтальмолог Сая Нагори рассказала, что высокий уровень холестерина можно распознать по состоянию глаз человека. По ее словам, характерным симптомом является ксантелазма — желтые отложения вокруг глаз.