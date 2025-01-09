Россиянам раскрыли способы стать увереннее и раскрепоститься в постели

Уверенность в сексе — это навык, который можно развивать, если научиться принимать себя со всеми недостатками, считает сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Такое мнение она высказала «Ленте.ру».

Соколова заявила, что уверенность в постели начинается с принятия своего тела и желаний. Благодаря этому умению даже моменты сомнений или неловкости человек воспринимает нормально и умеет с ними справляться.

Часто излишнее беспокойство о том, как выглядит тело или что думает партнер, мешает наслаждаться процессом интимной близости. Секс — это не экзамен, и идеала не существует. Когда человек принимает себя, легче расслабиться и получать удовольствие Милана Соколова сексолог

Также, по словам эксперта, на психологическую уверенность влияет физическая форма человека. Регулярные занятия спортом и забота о себе помогают почувствовать себя привлекательнее, что положительно сказывается и на сексе.

Еще одна рекомендация Соколовой — честно обсуждать с партнером свои желания и потребности. Открытое обсуждение предпочтений и желаемого снимает барьер, помогают снизить напряжение и делает взаимодействие естественнее. Легкие шутки о желаниях могут стать хорошим началом для откровенного общения, отметила эксперт.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин об особенно вредных для пениса игрушках. По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.