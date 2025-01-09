Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:02, 9 января 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли способы стать увереннее и раскрепоститься в постели

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom  

Уверенность в сексе — это навык, который можно развивать, если научиться принимать себя со всеми недостатками, считает сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Такое мнение она высказала «Ленте.ру».

Соколова заявила, что уверенность в постели начинается с принятия своего тела и желаний. Благодаря этому умению даже моменты сомнений или неловкости человек воспринимает нормально и умеет с ними справляться.

Часто излишнее беспокойство о том, как выглядит тело или что думает партнер, мешает наслаждаться процессом интимной близости. Секс — это не экзамен, и идеала не существует. Когда человек принимает себя, легче расслабиться и получать удовольствие

Милана Соколовасексолог

Также, по словам эксперта, на психологическую уверенность влияет физическая форма человека. Регулярные занятия спортом и забота о себе помогают почувствовать себя привлекательнее, что положительно сказывается и на сексе.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Еще одна рекомендация Соколовой — честно обсуждать с партнером свои желания и потребности. Открытое обсуждение предпочтений и желаемого снимает барьер, помогают снизить напряжение и делает взаимодействие естественнее. Легкие шутки о желаниях могут стать хорошим началом для откровенного общения, отметила эксперт.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин об особенно вредных для пениса игрушках. По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У крупнейшего взяточника в истории России изымут биткоины на миллиард рублей. Тамбиев брал взятки «как зарплату»

      В российском регионе оштрафовали клуб после вечеринки с трансгендерами из Таиланда

      Маск раскритиковал власти США из-за пожаров

      Киберпреступники будут чаще атаковать россиян

      Журналист назвал последствие одного решения Запада по Украине

      Названы главные риски для российской экономики

      Байден отменил прощальную поездку в Италию

      В Пентагоне оценили готовность США к захвату Гренландии

      Губернатор раскрыл последствия попытки удара ВСУ по Краснодарскому краю

      В России мужчина на грузоподъемном кране сорвался в ущелье с 50-метровой высоты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше