Россиянин набросился на улице на знакомого и нанес ему 10 ударов ножом

В Сочи мужчина с ножом напал на улице на семейную пару, есть одна жертва

В Сочи 38-летний местный житель на улице набросился с ножом на семейную пару: муж получил не менее десяти ударов — врачи не смогли его спасти, у жены также имеются ранения, но ее жизнь вне опасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении напавшего возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, сочинец и его жертва были знакомы, они случайно встретились днем у дома на улице Донской. В ходе беседы между ними вспыхнула ссора, в результате один из мужчин напал на оппонента и его супругу с ножом. Поножовщину пресекли очевидцы — они схватили и обезвредили напавшего, а затем вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавших госпитализировали, но до больницы раненый мужчина не доехал, его жене оказывается медицинская помощь.

Следователи выясняют у задержанного мотив преступления.

Ранее 9 января сообщалось, что в Тамбовской области 53-летний мужчина расправился с 59-летним братом ночью 1 января. Они поссорились во время застолья.