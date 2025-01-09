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09:21, 9 января 2025Путешествия

Россию понизили в рейтинге стран с самыми «сильными» паспортами

Россия опустилась на 46-е место в рейтинге паспортов мира Henley Passport Index
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россию понизили в мировом рейтинге стран с самыми «сильными» паспортами в 2025 году — она опустилась на 46-е место. Такие данные приводятся на сайте Henley Passport Index.

Уточняется, что эту строчку страна разделила с Турцией. Соотечественники могут путешествовать в 116 стран и территорий без предварительного оформления виз.

На первом месте в списке остался Сингапур. Граждане этого государства могут позволить себе безвизовые поездки в 195 стран. Второе место заняла Япония (193 страны), а третье разделили Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Представителям этих государств доступны без визы 192 направления.

В июле 2024 года Россия занимала 45-е место в рейтинге Henley Passport Index. Она так же находилась на этой позиции с Турцией.

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