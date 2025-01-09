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05:03, 9 января 2025Забота о себе

Сексолог раскрыла способ правильно говорить с партнером о желаниях в постели

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mikeforemniakowski / Shutterstock / Fotodom  

Открытые и честные разговоры о сексе не только помогут улучшить интимную жизнь, но и укрепят отношения в целом, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Как правильно обсуждать с партнером свои желания и предпочтения в постели, она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Соколова считает, что вести разговоры на интимные темы лучше всего в спокойной обстановке, а не во время интимной близости. При этом говорить о своих желаниях и потребностях надо без напряжения и обвинений.

Часто люди избегают обсуждения секса, думая, что партнер не примет их желания всерьез. На самом деле большинство партнеров хотят знать, что нравится или не нравится другому. Открытые разговоры укрепляют связь, улучшают взаимопонимание и делают секс более ярким и гармоничным

Милана Соколовасексолог

По мнению эксперта, начать разговор стоит с позитивной ноты, например, можно обсудить, что особенно понравилось в сексе в последний раз, и только потом перейти к обсуждению того, что хотелось бы изменить или попробовать. «Вместо упреков используйте "Я-сообщения". Фразы вроде "Мне бы хотелось попробовать" звучат намного мягче и не воспринимаются как нападение», — объяснила сексолог.

Она также подчеркнула, что даже если что-то не устраивает в постели, стоит избегать резкой критики. Вместо нее лучше предлагать конструктивные изменения — так человек не почувствует себя отвергнутым или неудачником в сексе. При этом снизить напряжение в разговоре можно с помощью юмора, добавила Соколова.

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Еще одним важным моментом подобных разговоров сексолог назвала готовность к компромиссам. «Важно уважать желания и границы друг друга. Возможно, партнер не готов сразу поддержать ваши фантазии, и это нормально. Разговоры о сексе — это процесс, в котором вы оба учитесь понимать друг друга лучше, и такие разговоры необязательно должны быть однократными», — добавила она.

Ранее уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников поставил точку в вопросе о нормальном количестве половых актов. Частота занятий сексом зависит исключительно от темперамента и желания партнеров, считает эксперт.

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