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15:50, 9 января 2025Мир

Один политик отказался посетить инаугурацию Трампа

Times of Israel: Премьер Израиля Нетаньяху не приедет на инаугурацию Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amos Ben Gershom / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

1 января издание сообщило, что Нетаньяху планирует прибыть в Вашингтон на инаугурацию Трампа, несмотря на операцию. Отмечается, что эта поездка могла бы стать первым известным визитом Нетаньяху в другую страну с момента выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьера.

30 декабря стало известно, что Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Как заявили в канцелярии премьера, операция прошла успешно и без осложнений, сейчас он находится «в полной боевой готовности» и был доставлен в подземное реабилитационное отделение, укрепленное на случай возможных ракетных атак.

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