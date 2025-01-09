Один политик отказался посетить инаугурацию Трампа

Times of Israel: Премьер Израиля Нетаньяху не приедет на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

1 января издание сообщило, что Нетаньяху планирует прибыть в Вашингтон на инаугурацию Трампа, несмотря на операцию. Отмечается, что эта поездка могла бы стать первым известным визитом Нетаньяху в другую страну с момента выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьера.

30 декабря стало известно, что Нетаньяху провели операцию по удалению предстательной железы. Как заявили в канцелярии премьера, операция прошла успешно и без осложнений, сейчас он находится «в полной боевой готовности» и был доставлен в подземное реабилитационное отделение, укрепленное на случай возможных ракетных атак.