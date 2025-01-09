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18:20, 9 января 2025Наука и техника

Стало известно об угрозе Starlink для европейской IRIS²

ArsTechnica: Система Starlink угрожает планам развертывания европейской IRIS²
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Спутниковая система Starlink американской компании SpaceX угрожает планам развертывания ее европейского аналога Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²). Об этом стало известно ArsTechnica.

Издание обратило внимание на публикацию Bloomberg о ведущихся Италией переговорах со SpaceX о покупке у последней защищенных телекоммуникационных услуг на сумму 1,6 миллиарда долларов. Аналогичные услуги должна предоставлять перспективная европейская система IRIS², в развертывании которой принимает участие Италия.

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В декабре назначенный на пост еврокомиссара по обороне и космосу бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что в ближайшие пять лет Европейский союз в области космонавтики сосредоточится на повышении конкурентоспособности и безопасности.

В ноябре издание SpaceNews заметило, что создание европейской спутниковой системы IRIS² сталкивается с трудностями в графиках реализации, масштабировании и конкуренции.

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