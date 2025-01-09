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13:59, 9 января 2025Россия

Украина атаковала российский регион

Врио курского главы Хинштейн: мирный житель пострадал при минометном обстреле
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Украина атаковала территорию поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, атака была совершена с использованием минометов. В результате обстрела пострадал один человек.

«Мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице (...) Тяжелых повреждений удалось избежать. Его жизни и здоровью ничто не угрожает», — заявил Хинштейн.

Также сегодня, 9 января, пострадал житель Белгородской области. У мужчины были зафиксированы минно-взрывная и баротравмы, осколочные ранения головы, шеи, рук и ног.

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