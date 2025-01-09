Глобальный ущерб от природных катаклизмов резко вырос

Munich Re: Ущерб от катаклизмов вырос на 19,4 % и достиг $320 млрд в 2024 году

По итогам 2024 года глобальный ущерб от природных катаклизмов вырос на 19,4 процента в годовом выражении и достиг 320 миллиардов долларов. К такому выводу пришли аналитики немецкой перестраховочной компании Munich Re.

Прошедший год стал пятым по объему убытков за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1980 года. Из всей суммы на застрахованное имущество пришлось 140 миллиардов долларов против 106 миллиардов в 2023 году. По объему застрахованных убытков минувший год стал третьим за всю историю.

По данным организации, из-за глобального потепления ураганы, штормы, наводнения и засухи становятся мощнее и происходят чаще. На природные катаклизмы в 2024-м пришлось 93 процента всех потерь. Ущерб от наводнений, лесных пожаров и штормов составил 136 миллиардов долларов — это ниже прошлогоднего показателя (143 миллиарда), но выше среднегодового уровня за последние 10 лет (110 миллиардов). Потери от тропических циклонов составили 135 миллиардов долларов. Дороже всего обошлись ураганы «Хелен» и «Милтон», обрушившиеся на США осенью, — 56 и 38 миллиардов долларов соответственно.

Ранее в МЧС назвали зоны риска стихийных бедствий в России в 2025 году. В список вошли Курганская, Тюменская и Мурманская области.