В ДНР сравнили Курахово с Авдеевкой и Угледаром

Пушилин: Курахово сопоставимо по укреплениям с Авдеевкой и Угледаром

Город Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР) был сопоставим по уровню укреплений с Авдеевкой и Угледаром. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Это очень серьезный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами, в частности, например, как Авдеевка или же Угледар», — рассказал чиновник.

По его словам, город являлся важнейшим населенным пунктом в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выстраивали на его территории подземные коммуникации.

Ранее стало известно, что опорный пункт подразделений ВСУ, покинувших Курахово, был уничтожен к западу от города ударами артиллерии ВС России. Отмечалось, что украинская армия пытается укрепить свои позиции к западу от Курахово.