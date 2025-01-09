В ДНР сравнили Курахово с Авдеевкой и Угледаром

Город Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР) был сопоставим по уровню укреплений с Авдеевкой и Угледаром. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.
«Это очень серьезный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами, в частности, например, как Авдеевка или же Угледар», — рассказал чиновник.
По его словам, город являлся важнейшим населенным пунктом в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выстраивали на его территории подземные коммуникации.
Ранее стало известно, что опорный пункт подразделений ВСУ, покинувших Курахово, был уничтожен к западу от города ударами артиллерии ВС России. Отмечалось, что украинская армия пытается укрепить свои позиции к западу от Курахово.