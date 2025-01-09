В Эстонии захотели запретить православную церковь

В Эстонии допустили принудительную ликвидацию ЭПЦ МП по решению суда

В Эстонии допустили принудительную ликвидацию Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). Об этом заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс, передает телерадиокомпания ERR.

Министр уточнил, что в конце января в парламент Эстонии планируется внести законопроект, в соответствии с которым ЭПЦ МП должна будет изменить свой устав и разорвать связь с Россией. Если меры в соответствии с данным решением не будут приняты в течение двух месяцев, Ляэнеметс намерен обратиться в суд с иском о принудительной ликвидации церкви.

«Они тоже должны изменить свои уставы. Мы не будем делать исключений в вопросах безопасности. Если парламент этот закон примет, вступать в какие-то новые переговоры мы не станем», — добавил глава ведомства.

Ранее Ляэнеметс сообщал, что утверждение нового названия ЭПЦ является маловероятным. Он также выразил мнение, что церковь должна двигаться в сторону окончательного разрыва связей с Московским патриархатом.