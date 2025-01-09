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19:31, 9 января 2025Бывший СССР

В Одесской области сообщили о взрыве у госучреждения

Нацполиция Украины сообщила о взрыве у госучреждения в Белгороде-Днестровском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

У госучреждения в Белгороде-Днестровском Одесской области произошел взрыв. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Инцидент произошел сегодня около 14 часов возле одного из государственных учреждений», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. С чем был связан взрыв, не уточняется.

Ранее стало известно о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины. Они раздались на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги.

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