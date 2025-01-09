В Приднестровье сообщили о случаях смерти во время энергокризиса

В Приднестровье рассказали о смертях во время энергокризиса

В Приднестровье рассказали о случаях гибели людей, которые пытаются согреться дома во время энергетического кризиса. Об этом рассказал глава МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

«За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами», — заявил глава внешнеполитического ведомства непризнанного ПМР. Игнатьев добавил, что жители жители левого берега Днестра стали топить печи и оставлять их на ночь.

Причина смерти — отравление во сне угарным газом.

Ранее Игнатьев сообщил, что ПМР продолжает рассматривать Россию как основного поставщика газа. Он добавил, что Тирасполь может получить газ из России в обход Украины через Турцию и Балканы.