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18:19, 9 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье сообщили о случаях смерти во время энергокризиса

В Приднестровье рассказали о смертях во время энергокризиса
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В Приднестровье рассказали о случаях гибели людей, которые пытаются согреться дома во время энергетического кризиса. Об этом рассказал глава МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

«За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами», — заявил глава внешнеполитического ведомства непризнанного ПМР. Игнатьев добавил, что жители жители левого берега Днестра стали топить печи и оставлять их на ночь.

Причина смерти — отравление во сне угарным газом.

Ранее Игнатьев сообщил, что ПМР продолжает рассматривать Россию как основного поставщика газа. Он добавил, что Тирасполь может получить газ из России в обход Украины через Турцию и Балканы.

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