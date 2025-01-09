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12:17, 9 января 2025Бывший СССР

В Раде предрекли начало президентской гонки на Украине

Нардеп Дубинский: заявление Трампа дало отсчет президентской гонке на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о сроках урегулирования конфликта на Украине фактически дало отсчет избирательной кампании на должность главы украинского государства. Начало президентской гонки предрек в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Трамп дал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. (...) Фактически дан отсчет избирательной кампании», — считает нардеп.

Он также выразил уверенность, что если украинский лидер откажется содействовать планам Трампа по заключению мирного договора между Киевом и Москвой, то Зеленский потеряет возможность переизбраться.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог назвал самую большую ошибку Джо Байдена. По его словам, она заключается в отказе от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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