В Раде предрекли начало президентской гонки на Украине

Нардеп Дубинский: заявление Трампа дало отсчет президентской гонке на Украине

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о сроках урегулирования конфликта на Украине фактически дало отсчет избирательной кампании на должность главы украинского государства. Начало президентской гонки предрек в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Трамп дал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. (...) Фактически дан отсчет избирательной кампании», — считает нардеп.

Он также выразил уверенность, что если украинский лидер откажется содействовать планам Трампа по заключению мирного договора между Киевом и Москвой, то Зеленский потеряет возможность переизбраться.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог назвал самую большую ошибку Джо Байдена. По его словам, она заключается в отказе от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.