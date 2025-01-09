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19:32, 9 января 2025Силовые структуры

В российском регионе полицейские задержали подозреваемых в хищении икон из храма

В Челябинске задержали подозреваемых в хищении 100-летней иконы из храма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в хищении икон из храма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по области.

По данным ведомства, задержанными оказались двое местных жителей 1986 и 2004 годов рождения. Они похитили из храма икону «Не рыдай Мене, Мати» и две литографии — Спасителя и Оптинских старцев. Отмечается, что, перед тем как украсть святыни, злоумышленники перекрестились. Они совершили это после проведения в храме церемонии крещения, на которой сами присутствовали.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во время крестин в православном российском храме двое мужчин украли 100-летнюю икону.

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