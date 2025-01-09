Врач дала советы по избавлению от стресса из-за выхода на работу после праздников

Психолог Яушева: соблюдение режима в праздники поможет легче вернуться к работе

Легче вернуться к профессиональным обязанностям после новогодних каникул поможет соблюдение режима дня в праздники, рассказала психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева. Этот и другие советы по избавлению от стресса и тревожности из-за выхода на работу врач дала россиянам в ходе разговора с «Лентой.ру».

Стресс и тревога после праздников связаны с периодом адаптации к тому ритму жизни, от которого человек успевает отвыкнуть за дни каникул, объяснила психолог. При возвращении к профессиональным обязанностям человек переключается с состояния отдыха на режим продуктивности, что может вызывать внутреннее напряжение.

Чтобы свести к минимуму тревожность, Яушева рекомендовала для начала признать, что возвращаться на работу не хочется. Тогда внутренних сил и прошлого опыта будет достаточно, чтобы справиться с этими переживаниями, заверила специалистка. Кроме того, по ее словам, стоит заранее подготовиться к рабочему режиму.

За несколько дней до выхода на работу следует постепенно возвращать привычный режим сна, настраиваться на рабочие задачи и напоминать себе о том, что работа — это важная часть жизни. Чтобы возвращение было более приятным, можно, например, создать небольшой ритуал перед первым рабочим днем: подобрать себе красивую комфортную одежду и подготовить интересные темы для обсуждения с коллегами Дарья Яушева психолог

Еще одна рекомендация психолога — дать себе время на адаптацию и входить в рабочий ритм плавно. В этот период, по ее словам, полезно использовать метод маленьких шагов — погружаться в рабочие задачи и решать их постепенно, что, в свою очередь, помогает снизить тревогу и создает ощущение контроля над ситуацией. «Помимо этого, необходимо делать перерывы, особенно в первые дни. Паузы станут возможностью набраться сил и сделать намеченное без излишнего напряжения. Также желательно распределить задачи таким образом, чтобы первые дни не были перегружены», — посоветовала экспет.

Ранее врач-терапевт, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин перечислил болезни, чаще всего обостряющиеся после новогодних праздников. По его словам, главным триггером обострения гастрита и язвенной болезни желудка становится бесконтрольное употребление жирной и острой пищи и алкоголя, а также недостаток воды.