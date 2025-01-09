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05:25, 9 января 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на удар по заводу в Запорожье

Зеленский призвал добиваться мира после удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором заявил о необходимости добиться завершения конфликта.

Глава государства призвал оказать давление на Россию и «принудить» ее к миру. Он также подчеркнул, что «нельзя терять ни одного дня».

«И критически важно при этом сохранить единство всех наших партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают», — добавил Зеленский.

По заводу «Мотор Сич» был нанесен удар фугасной авиабомбой (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции. После прилета в цехах предприятия начался сильный пожар.

Ранее Зеленский заявил, что Украина согласится на прекращение огня при условии, что ей поставят оружие для отражения «будущих нападений» России.

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