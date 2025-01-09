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08:33, 9 января 2025Мир

Зеленского и его союзников обвинили в уничтожении Украины

Экс-депутат ЕП Уоллес: Зеленский помогает США и Евросоюзу уничтожать Украину
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз (ЕС) уничтожают Украину, а «очень коррумпированный» Владимир Зеленский сильно помогает им в этом. С таким обвинением в адрес украинского президента и его союзников выступил бывший депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X.

Он также обратил внимание на то, что Западу плевать на потери Украины в вооруженном конфликте.

До этого депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что окончанию конфликта на Украине мешают президент страны Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. По его словам, сейчас у правительства появился шанс заключить мир и сохранить государство, но Зеленский и Ермак делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы.

Ранее Мик Уоллес предложил отправить госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сражаться за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Экс-депутат ЕП также выразил мнение, что представители рабочего класса Украины не хотят сражаться. Сам конфликт он назвал глупой прокси-войной НАТО.

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