Экс-депутат ЕП Уоллес: Зеленский помогает США и Евросоюзу уничтожать Украину

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз (ЕС) уничтожают Украину, а «очень коррумпированный» Владимир Зеленский сильно помогает им в этом. С таким обвинением в адрес украинского президента и его союзников выступил бывший депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X.

Он также обратил внимание на то, что Западу плевать на потери Украины в вооруженном конфликте.

До этого депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что окончанию конфликта на Украине мешают президент страны Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. По его словам, сейчас у правительства появился шанс заключить мир и сохранить государство, но Зеленский и Ермак делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы.

Ранее Мик Уоллес предложил отправить госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сражаться за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Экс-депутат ЕП также выразил мнение, что представители рабочего класса Украины не хотят сражаться. Сам конфликт он назвал глупой прокси-войной НАТО.