17-летняя девушка с бойфрендом попались во время секса в чужой машине

В Великобритании 17-летняя девушка из графства Чешир проникла в чужую машину и занялась там сексом с бойфрендом. Об этом пишет Northwich Guardian.

Инцидент произошел в городе Уинсфорд рано утром в понедельник, 6 января. В полицию поступило сообщение о нападение на 17-летнюю девушку. Звонивший уточнил, что происшествие было заснято на видео, причем пострадавшая была обнажена.

На следующий день правоохранители задержали по делу 19-летнюю жительницу города. Ее обвинили в нападении и «распространении видео лица, находившегося в интимной ситуации». Задержанную сразу же выпустили под залог.

Позже представитель полиции графства заявил, что были получены дополнительные сведения. Из них следует, что пострадавшая «находилась с мужчиной в автомобиле, который ей не принадлежал». Другой информации о происшествии правоохранители не предоставили. Расследование продолжается.

Ранее в Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже в городе Сидней на глазах десятков свидетелей. Прохожие заметили любовников на песке около девяти часов вечера.

