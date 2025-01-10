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08:15, 10 января 2025Из жизни

17-летняя девушка с бойфрендом попались во время секса в чужой машине

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mark Hemsworth / Globallookpress.com

В Великобритании 17-летняя девушка из графства Чешир проникла в чужую машину и занялась там сексом с бойфрендом. Об этом пишет Northwich Guardian.

Инцидент произошел в городе Уинсфорд рано утром в понедельник, 6 января. В полицию поступило сообщение о нападение на 17-летнюю девушку. Звонивший уточнил, что происшествие было заснято на видео, причем пострадавшая была обнажена.

На следующий день правоохранители задержали по делу 19-летнюю жительницу города. Ее обвинили в нападении и «распространении видео лица, находившегося в интимной ситуации». Задержанную сразу же выпустили под залог.

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Позже представитель полиции графства заявил, что были получены дополнительные сведения. Из них следует, что пострадавшая «находилась с мужчиной в автомобиле, который ей не принадлежал». Другой информации о происшествии правоохранители не предоставили. Расследование продолжается.

Ранее в Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже в городе Сидней на глазах десятков свидетелей. Прохожие заметили любовников на песке около девяти часов вечера.

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