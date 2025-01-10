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07:01, 10 января 2025Ценности

56-летняя актриса показала фигуру в купальнике

56-летняя британская актриса и певица Пэтси Кензит показала фигуру в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Пэтси Кензит

Пэтси Кензит. Фото: @patsykensit

Британская актриса и певица Пэтси Кензит поделилась откровенными снимками с отдыха. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость показала фигуру в купальнике черного цвета. Телезвезда снялась с собранными в пучок волосами, надев при этом солнцезащитные очки. В то же время от макияжа и аксессуаров исполнительница отказалась. «Я скучаю по солнцу», — подписала она публикацию.

Ранее в январе 46-летняя певица Нелли Фуртадо также продемонстрировала фигуру в бикини. Знаменитость сфотографировалась в зеркало в оранжевом купальнике. В описании к посту Фуртадо призвала подписчиков принимать свое тело.

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