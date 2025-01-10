Администрация Байдена оставит Трампу миллиарды долларов на нужды Украины

Администрация Байдена не успела израсходовать около $4 млрд на нужды Украины

Администрация президента США Джо Байдена не успела израсходовать порядка 4 миллиардов долларов на нужды Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, средства остаются доступными для использования в рамках поддержки Украины, но дальнейшие решения по их применению будет принимать новая администрация.

«Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 миллиардов долларов», — заявила она в ходе брифинга.

Ранее Канада решила выделить Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США). В частности, из указанной суммы почти 139 миллионов долларов будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов.