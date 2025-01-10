Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 10 января 2025Мир

Администрация Байдена оставит Трампу миллиарды долларов на нужды Украины

Администрация Байдена не успела израсходовать около $4 млрд на нужды Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена не успела израсходовать порядка 4 миллиардов долларов на нужды Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, средства остаются доступными для использования в рамках поддержки Украины, но дальнейшие решения по их применению будет принимать новая администрация.

«Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 миллиардов долларов», — заявила она в ходе брифинга.

Ранее Канада решила выделить Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США). В частности, из указанной суммы почти 139 миллионов долларов будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Евгения Добровольская. Ее знала и любила вся Россия

      В Пентагоне высказались о расширении перечня вооружений для Украины

      Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» позанималась спортом в откровенном наряде

      Администрация Байдена оставит Трампу миллиарды долларов на нужды Украины

      Ирландский журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского

      Байден сравнил охваченный пожарами Лос-Анджелес с местом бомбардировок

      Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за YouTube

      В российском городе затопило квартиру 103-летней тиктокерши-блокадницы

      Гражданина Канады приговорили за шпионаж в пользу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше