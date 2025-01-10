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21:26, 10 января 2025Экономика

Москвичам пообещали апрельскую погоду в январе

Синоптик Вильфанд: Тепло из Алжира принесет в Москву апрельскую погоду
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В ближайшие дни в Москве будет стоять апрельская погода. Не по-январски высокие температуры столичным жителям пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует агентство РИА Новости.

По прогнозам синоптика, весенняя погода установится в Москве в пятницу и субботу, 10-11 января. Тепло в российскую столицу придет прямиком из Алжира. «В центр европейской России, в Москву воздух поступает даже с северных районов африканского континента», — рассказал Вильфанд. В эти дни столбики термометров в мегаполисе будут держаться на 8-10 градусов выше климатической нормы. В такую «неянварскую» погоду снег будет стремительно таять — в некоторых районах города сугробы растают вовсе, заверил метеоролог.

Ранее москвичам рассказали, какую погоду ждать на Крещение. Традиционных морозов в праздник не прогнозируется — аномальное тепло, с которым столичный регион встретил Новый год, не отступает. Холоднее всего на следующей неделе будет во вторник, 14 января. Затем в Москву вновь вернется оттепель, и слабоположительные температуры сохранятся в городе до конца недели.

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