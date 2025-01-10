Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Синоптик Шувалов: Москвичам не стоит ждать традиционных крещенских морозов

Традиционные крещенские морозы Москве не грозят. Какая погода будет стоять в праздник, в эфире радиостанции Sputnik рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Аномальное тепло, с которым столичный регион встретил Новый год, задержится надолго. В первую декаду пик потепления придется в ночь с пятницы на субботу, 10-11 января, когда столбики термометров поднимутся до 3-4 градусов выше нуля. Затем постепенно начнет холодать, легкий морозец, по прогнозам синоптика, будет наблюдаться в воскресенье вечером. Тем не менее снега в Москве и Подмосковье не прибавится — осадки в основном будут представлены дождем, а сугробы продолжат таять.

Холоднее всего будет во вторник, 14 января. «Затем опять ситуация вернется к оттепелям», — заверил Шувалов. До конца недели в городе сохранятся слабоположительные температуры. Надежды на то, что на Крещение в Москве похолодает до минус 4-9 градусов, рухнули под силой новых метеорологических моделей, поделился специалист.

Ранее москвичам предсказали раннюю климатическую весну. В этом году, согласно расчетам метеорологов, она наступит раньше 20-х чисел марта. Снежный покров, как ожидается, окончательно сойдет к началу апреля.