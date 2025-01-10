Атака слона на участников фестиваля попала на видео

В Индии мужчину не смогли спасти после нападения слона на фестивале

Один человек стал жертвой нападения слона во время фестиваля в Индии. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в штате Керала на юге страны. Один из пяти слонов, украшенных золотыми пластинами, резко бросился на участников фестиваля. Животное хоботом схватило за ногу стоящего рядом мужчину, начало раскачивать его в воздухе, а затем отбросило в сторону. Момент атаки попал на видео. Отмечается, что пострадавший 60-летний Кришнакутти был доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи пытались спасти ему жизнь, но не смогли — травмы оказались слишком серьезными, 10 января мужчины не стало.

Всего в результате атаки пострадало около 25 человек. Потребовалось около двух часов, чтобы успокоить слона. Уточняется, что большинство посетителей фестиваля получили травмы из-за давки, вызванной паникой.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал и съел пожилого жителя штата Ассам. 60-летний мужчина пропал во время похода в лес за хворостом.