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04:40, 10 января 2025Мир

Байден высказался о пожарах в Калифорнии

Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jestin Willard / Reuters

Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии, самыми масштабными и разрушительными в истории штата. Его слова приводит ТАСС.

Площадь пожаров достигла почти 11 тысяч гектаров. По словам американского главы, власти США направляют в штат дополнительные бригады пожарных, а также авиацию для тушения огня. В частности, были привлечены бригады пожарных и пожарные самолеты из Канады, подчеркнул он.

Президент заявил, что на данный момент эвакуировано 360 тысяч человек.

Ранее аналитики JPMorgan подсчитали, что ущерб от пожаров в штате достиг 50 миллиардов долларов. За сутки показатель вырос более чем вдвое. Специалисты объяснили, что это происходит из-за трудностей с тушением пожара и проблем с распространением огня на соседние районы.

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