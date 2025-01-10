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13:27, 10 января 2025Экономика

Белла Хадид показала свой сгоревший дом

Белла Хадид показала сгоревший дом своей семьи в Лос-Анджелесе
Александра Качан (Редактор)
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская супермодель Белла Хадид показала дом своей семьи в Лос-Анджелесе, который пострадал от обрушившихся на штат Калифорния пожаров. Она опубликовала фото сгоревшего жилья в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На первом кадре запечатлена охваченная огнем вилла. Хадид отметила, что в части здания, на которую пришелся удар стихии, находилась ее детская спальня. Второй снимок демонстрирует последствия пожара: здание сгорело почти полностью, уцелел только каркас.

Ранее российский певец Алексей Воробьев был вынужден эвакуироваться из своей виллы в Лос-Анджелесе. Он планировал бороться с огнем своими силами, но затем принял решение отправиться в отель ради безопасности своего пса Моцарта.

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