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15:32, 10 января 2025Культура

Billboard назвал лучшую артистку XXI века

Тейлор Свифт получила звание лучшей артистки XXI века по версии Billboard
Андрей Шеньшаков

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт заняла первое место в рейтинге «Лучших артистов XXI века» по версии авторитетного издания Billboard. Список был опубликован на сайте журнала.

Свифт возглавила рейтинг, опередив таких артистов, как Дрейк и Рианна, они заняли второе и третье места соответственно. Уточняется, что этим топом журнал подвел итоги первых 25 лет XXI века, который издание назвало эпохой Свифт. При составлении рейтинга учитывались успехи исполнителей в хит-парадах Billboard Hot 100 и Billboard 200.

«Тейлор Свифт заняла первое место в ретроспективном чарте Billboard. Это подтверждает ее выдающиеся влияние на музыкальную индустрию с момента ее дебюта в хит-парадах, который произошел в 2006 году», — отметили в издании.

За всю карьеру Тейлор ее альбомы 14 раз возглавляли список Billboard 200, что стало рекордом среди всех певиц в истории. 12 ее синглов занимали первые места в Hot 100.

Ранее стало известно, что Свифт подарила лежащей в больнице поклоннице наряд стоимостью более полумиллиона рублей.

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