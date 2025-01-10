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20:06, 10 января 2025Ценности

Блогерша купила поношенные сапоги Ким Кардашьян и возмутилась одной деталью

Мария Винар

Кадр: @laura88lee / TikTok

Блогерша Лора Ли купила поношенные сапоги Ким Кардашьян и возмутилась одной деталью. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

В размещенном видео американка рассказала, что приобрела обувь на сайте Kardashian Kloset, на котором члены семьи Кардашьян-Дженнер выставляют на продажу свои старые вещи. По ее словам, ей удалось заказать кожаные сапоги люксового бренда Manolo Blahnik за 401 фунт стерлингов (50 тысяч рублей). Открыв коробку с заказом, Ли едва могла сдерживать волнение. «Я думаю, Ким Кардашьян их очень любила. На них определенно есть следы износа», — сказала она после осмотра первого изделия. Затем инфлюэнсерша внимательно изучила второй сапог и обнаружила на его каблуке дырку.

Ролик юзерши стал вирусным, набрав более трех миллионов просмотров и 274 тысячи лайков. Зрители удивились покупке, о чем принялись писать в комментариях. «Тот факт, что Кардашьяны продают что-либо в таком состоянии, как эти сапоги, просто сводит меня с ума», «Вас однозначно ограбили», «Такие деньги за рваные сапоги. Вас явно обманули», — высказывались они.

В апреле прошлого года пользователи сети обругали американскую телезвезду Хлои Кардашьян за продажу поношенных детских вещей.

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