Британский миллионер объявил о банкротстве и исчез

Bloomberg: Британский миллионер Грег Карповски исчез после банкротства фирмы

Основатель британской финтех-компании Stenn Technologies, которая занимается разработкой программного обеспечения, Грег Карповски уведомил сотрудников о банкротстве фирмы, после чего бесследно исчез. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Карповски был немногословен во время телефонного разговора 4 декабря со своими 250 сотрудниками, когда они узнали, что его бизнес, оценивавшийся почти в 1 миллиард долларов, теперь разрушен. На тот момент он уже покинул Великобританию, а во время телефонного разговора уже неделю спустя, когда большинство сотрудников были уволены, он вообще не появился», — передает агентство.

Как отмечают авторы материала, крах компании Stenn Technologies «произошел шокирующе быстро, уничтожив почти десятилетие работы Карповски».

В октябре прошлого года Высокий суд Лондона отказался пересматривать решение об имуществе бывшего миллионера Питера Андреевитча. Более 20 лет назад он переоформил все имущество на свою невесту — Магали Монтрей. Тогда ему казалось, что это поможет скрыть истинные масштабы его богатств. Однако в 2017 году их отношения закончились разводом. По словам Андреевитча, в результате он потерял все и теперь вынужден ютиться в доме взрослого сына.