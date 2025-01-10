Бывший депутат Госдумы на суде полностью признал вину в мошенничестве

Экс-депутат Госдумы Абельцев полностью признал вину в мошенничестве

На заседании в Тверском суде Москвы бывший депутат Госдумы России Сергей Абельцев полностью признал свою вину в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он погасил ущерб, причиненный аферой потерпевшему, и тот теперь не имеет к нему претензий. В этой связи экс-парламентарий выразил недоумение, почему он до сих пор находится в клетке, и просил суд освободить его из-под стражи под домашний арест или залог.

По версии следствия, Абельцев обещал потерпевшему за деньги трудоустроить его помощником депутата Госдумы, сообщив ему ложные факты о своих знакомствах и связях в парламенте.

18 июля 2024 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-депутата.