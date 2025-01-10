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15:01, 10 января 2025Культура

Эдриан Броуди расплакался во время вручения награды

Эдриан Броуди заплакал на вручении награды, произнося речь о пожарах в США
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Эдриан Броуди не смог сдержать слез во время благодарственной речи на церемонии вручения наград премии New York Film Critics Circle. Об этом сообщает издание People.

Получая статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист» режиссера Брэди Корбета, актер выразил благодарность спасателям, работающим во время разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Говоря о трагедии для всех местных жителей, Броуди прослезился.

«Нельзя не упомянуть о тяжести в наших сердцах в этот момент. Это был тяжелый день. Трудно принимать награду, когда в мире столько страданий. Мое сердце со всеми семьями, животными и коллегами, пострадавшими от пожаров», — заявил Эдриан.

Известно, что огонь уничтожил дома многих знаменитостей, среди которых Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди, Юджин Леви и Энтони Хопкинс.

Ранее стало известно, что российский актер и певец Алексей Воробьев эвакуировался из своей виллы в Лос-Анджелесе вместе со своей собакой по кличке Моцарт. Сейчас артист уже готов вернуться в жилье.

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