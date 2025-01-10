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00:35, 10 января 2025Россия

Еще несколько беспилотников подавили в Воронежской области

Губернатор Гусев: Еще несколько БПЛА подавили в пригороде Воронежа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили еще несколько беспилотников в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате новой атаки пострадавших нет. При этом в зданиях одного из предприятий выбило стекла, а в другом населенном пункте поврежден частный дом и посечен забор.

Гусев отметил, что, по уточненным данным, в результате предыдущей атаки повреждены окна четырех домов и автомобиль. В другом пригороде Воронежа обломки беспилотника нанесли незначительный ущерб дому, в котором никто не проживал.

«Напоминаю о недопустимости фото- и видеосъемки мест падения БПЛА и работы ПВО. Опубликованные фотографии и видеозаписи могут быть использованы противником», — написал Гусев.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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