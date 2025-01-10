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12:36, 10 января 2025Наука и техника

Российский космонавт снял на фото пожары в Лос-Анджелесе

Космонавт Горбунов сфотографировал из космоса пожары в Лос-Анджелесе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с орбиты пожары в округе Лос-Анджелес (США). Об этом сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».

На фотографиях Горбунова можно различить ночной Лос-Анджелес и охваченные пожарами районы округа. Площадь возгораний составила более 1300 гектаров.

Пожары в Лос-Анджелесе начали распространяться 7 января. Метеорологи полагают, что их причиной стала сухая и ветренная погода. В Южной Калифорнии объявлен режим масштабного стихийного бедствия.

Ранее аткуальные спутниковые снимки Лос-Анджелеса опубликовали американские газеты Washington Post и New York Times. По фото можно оценить последствия стихийного бедствия.

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