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08:49, 10 января 2025Силовые структуры

Глава СКР взял на контроль дело сбившего пенсионерку на машине российского полицейского

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о деле полицейского, сбившего пенсионерку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника полиции, который сбил пенсионерку во время парковки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Авария произошла днем 4 января в Екатеринбурге. По предварительным данным, полицейский, сидя за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, стал сдавать назад и наехал на женщину. Как стало известно URA.RU, водитель не понял, что кого-то сбил, и проехал по женщине еще раз. Она не выжила.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Как сообщил «Ленте.ру» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, офицер в тот день был на выходном и трезвый, а пенсионерка во время ЧП находилась вне поля его видимости. Проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что СК России начал проверку обстоятельств массовой драки в центре Уфы.

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