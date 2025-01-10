Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
09:34, 10 января 2025Спорт

Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счетом 3:2. Победить команде помог в том числе гол российского нападающего Артемия Панарина.

Для Панарина эта шайба стала первой в 2025 году. Всего в текущем сезоне россиянин забил 17 голов. На его счету также 27 результативных передач.

«Рейнджерс» располагаются на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции, имея в активе 40 очков в 41 матче. «Нью-Джерси» с 54 очками идет на второй строчке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Слышны приглушенные взрывы». На территории российского завода вспыхнул мощный пожар. Произошел разлив топлива

      В ДНР сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ

      Tesla представила новый электрокар

      ФСБ раскрыла количество изъятого оружия у подпольных оружейников в 40 регионах России

      Раскрыты планы Воробьева после эвакуации из-за пожаров в США

      Политолог объяснил заявления Трампа о вхождении в состав США Канады и Гренландии

      Предсказаны изменения в зоне украинского конфликта

      Расчет FPV-дронов в условиях РЭБ уничтожил танк ВСУ в Курской области

      Задержание мужчины по делу о контрабанде источника радиации попало на видео

      В 40 регионах России задержаны более 100 подпольных оружейников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше