Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счетом 3:2. Победить команде помог в том числе гол российского нападающего Артемия Панарина.

Для Панарина эта шайба стала первой в 2025 году. Всего в текущем сезоне россиянин забил 17 голов. На его счету также 27 результативных передач.

«Рейнджерс» располагаются на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции, имея в активе 40 очков в 41 матче. «Нью-Джерси» с 54 очками идет на второй строчке.