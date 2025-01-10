Гражданина Канады приговорили за шпионаж в пользу России

18-летнего гражданина Канады приговорили в Польше за шпионаж в пользу России

Гражданина Канады приговорили в Польше якобы за работу на разведку России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня к восьми месяцам тюрьмы был приговорен 18-летний канадец. Он обвинялся в участии в деятельности российской разведки против Польской республики», — приводит агентство заявление Польского телевидения.

Канадец был завербован в Донецке и получил инструкцию передавать российским спецслужбам данные о военных возможностях Польши, а также о военнослужащих польской армии. Суд назначил обвиняемому наказание менее строгое, чем предусмотрено статьей, по которой его обвиняли, и учел в сроке наказания время его предварительного задержания с 23 мая 2024 года.

Ранее Генеральная прокуратура Германии предъявила трем гражданам обвинения в шпионаже в пользу России. Главного подозреваемого — Дитера С. — обвинили «в шпионаже с целью совершения диверсий, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в железнодорожное сообщение и представляющей угрозу безопасности съемке военных объектов».