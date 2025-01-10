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15:48, 10 января 2025Россия

Грузовые вагоны сошли с рельсов в российском регионе

Прокуратура: В Мурманской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области на железнодорожной станции Ковдор. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура региона в Telegram-канале.

По ее данным, авария произошла в ночь на 10 января во время маневровых работ. В результате с рельсов сошли пять порожних грузовых вагонов.

«Пострадавших нет, восстановительные работы завершены. Причины и обстоятельства схода устанавливаются», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что Кандалакшская транспортная прокуратура уже начала проверку.

Ранее в Забайкальском крае поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде, в результате несовместимые с жизнью травмы получили два человека. Еще один человек пострадал.

ЖЗЛ
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