Грузовые вагоны сошли с рельсов в российском регионе

Прокуратура: В Мурманской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области на железнодорожной станции Ковдор. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура региона в Telegram-канале.

По ее данным, авария произошла в ночь на 10 января во время маневровых работ. В результате с рельсов сошли пять порожних грузовых вагонов.

«Пострадавших нет, восстановительные работы завершены. Причины и обстоятельства схода устанавливаются», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что Кандалакшская транспортная прокуратура уже начала проверку.

Ранее в Забайкальском крае поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде, в результате несовместимые с жизнью травмы получили два человека. Еще один человек пострадал.