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02:52, 10 января 2025Силовые структуры

Историку Эйдельман отказали в снятии статуса иноагента

ВС не стал рассматривать жалобу Эйдельман на отказ снять статуса иноагента
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Верховный суд (ВС) не стал рассматривать жалобу историка Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) на отказ в снятии статуса иноагента. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Другие подробности собеседник агентства не привел.

Ранее против Эйдельман было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети»).

До того Эйдельман оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил (ВС) России. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП.

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